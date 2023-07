Pietracatella vincitore del bando Città che legge 2022. Il Comune è rientrato tra i 36 progetti “esemplari” finanziati in Italia

È stata resa nota dall’ANCI e dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura) la graduatoria dei progetti finanziati dal bando “Città che legge 2022”. Il bando è rivolto ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023, ha messo a disposizione un totale di un milione di euro, dotazione che ha consentito di finanziare 36 progetti “esemplari” in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni e creare un ecosistema favorevole alla lettura.

Il Comune di Pietracatella, è risultato vincitore per la sezione 1 “Comuni da 0 a 5.000 abitanti” per il progetto “Pietracatella legge” finanziato per 10.000 euro.

Il progetto sostiene la lettura esaltandone l’aspetto ludico e artistico e la dimensione sociale. Le realtà del territorio agiranno da protagoniste nel processo di creazione di un sistema integrato che, attraverso il medium del libro, propone un particolare modo di intendere la cittadinanza, evidenziando il rapporto che esiste tra esperienza estetica ed esercizio dei valori civici. Le azioni mireranno a: potenziare il patrimonio bibliografico per favorire la diffusione del libro; creare uno spazio dedicato alla prima infanzia per promuovere la lettura in età precoce; proporre attività in favore del dialogo tra generazioni rivolte agli ospiti della Casa di riposo e alle scuole; realizzare attività laboratoriali per facilitare lo scambio tra i minori migranti e i ragazzi di Pietracatella; formare gli operatori coinvolti nel progetto; organizzare eventi per vivere insieme la dimensione ludica della lettura e favorire forme di solidarietà attraverso la pratica del dono del libro.

“Grande soddisfazione – dichiara il sindaco Antonio Tomassone – per questo risultato molto importante per il nostro paese. Siamo entusiasti che “Pietracatella legge” sia tra i 36 progetti esemplari di tutta Italia. Abbiamo scelto di investire ed impegnaci nella promozione della lettura con vari progetti, continueremo ad investire sui giovani e nella cultura come un bene e una ricchezza di tutti”.

Il progetto è reso possibile grazie al coinvolgimento dei Partners che, coordinati dal Comune di Pietracatella, saranno i veri protagonisti delle attività: in primis la Libreria Risguardi di Campobasso, una cooperativa di giovani che anima tante attività di promozione libraria e culturale in Molise. Partner di Pietracatella sono l’Associazione culturale “Creuza de ma-Pietracatella”, Associazione di Volontariato “IRMA DI MARCO”, la Confraternita di Santa Maria di Costantinopoli, la Proloco Pietramurata e la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”. A questi si aggiungono la Cooperativa Sociale Dialogo, che gestisce la Casa di Riposo, e L’Associazione Dalla Parte degli Ultimi, per il centro di accoglienza migranti.

Nella regione Molise, risultano finanziati soltanto due progetti: Pietracatella e Termoli (per la sezione 3 comuni da 15.001 a 50.000 abitanti).