Pietracatella rinnova l’impegno per la promozione della lettura: avviso pubblico per aderire al Patto Locale

Il Comune di Pietracatella ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’adesione al Patto Locale per la Lettura, uno strumento strategico di promozione culturale volto a riconoscere la lettura come diritto fondamentale e come leva di crescita sociale, culturale ed economica della comunità.

L’iniziativa rientra nelle politiche culturali avviate dall’Amministrazione comunale che hanno consentito a Pietracatella di ottenere e confermare, per il triennio 2024–2026, la qualifica di “Città che legge”. Il Patto rappresenta un’alleanza territoriale tra soggetti pubblici e privati impegnati nella diffusione del libro e della lettura, attraverso azioni condivise, progetti comuni e attività coordinate.

Possono aderire al Patto istituzioni pubbliche, istituti scolastici, biblioteche, associazioni culturali e di volontariato, librerie, case editrici, enti e imprese private, nonché tutti i soggetti che operano nel campo della promozione ed educazione alla lettura e che ne condividano i valori e le finalità.



L’adesione è gratuita, non comporta oneri economici e prevede la partecipazione al tavolo di progettazione, coordinamento e monitoraggio delle iniziative.

Info al seguente link

https://www.comune.pietracatella.cb.it/novita/avvisi/novita_549.html