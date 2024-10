Piero Pelù rinvia il tour: “Continua la mia guerra agli acufeni”

(Adnkronos) – Piero Pelù ha annunciato oggi, venerdì 25 ottobre, lo spostamento alla primavera 2025 del suo 'Deserti tour' che avrebbe dovuto portarlo tra novembre e dicembre nei principali club italiani. L'annuncio è stato dato dall'artista, in un messaggio ai suoi fan: "Pare che ci risiamo…gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fottuti acufeni continua ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai". "Ringrazio Friends and Partners, tutti i club, i mitici Bandidos, lo staff in tour e naturalmente tutti voi che avete già comprato i biglietti per l'amore che mi trasmettete ogni volta. La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio '25 e preparatevi che sarà più potente che mai! Vi voglio bene. A presto". Questo il calendario aggiornato del tour: 14 aprile 2025 Milano Magazzini Generali; 23 aprile Padova Hall; 29 aprile Roma Largo Venue; 2 maggio Napoli Casa della Musica; 4 maggio Modugno (Ba) Demodè Club; 8 maggio Torino Hiroshima Mon Amour; 11 maggio Bologna Estragon Club e 16 maggio Firenze Viper Theatre. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)