Pianoro di Campitello: torna la Festa del Pastore

Ritorna in grande stile anche per quest’anno, nella splendida cornice del Pianoro di Campitello di Roccamandolfi, la Festa del Pastore. Un appuntamento che accende gli animi del piccolo e pittoresco borgo di Roccamandolfi attirando sulla sua stupenda montagna migliaia di visitatori.

Ad organizzare, come sempre, l’evento è l’Associazione Orizzonti del Matese, con il Patrocinio del Consiglio Regionale del Molise, del Comune di Roccamandolfi e dell’ordine dei Medici Veterinari del Molise, quest’anno proprio in collaborazione con i medici veterinari, si è messo in campo una iniziativa molto impegnativa ma allo stesso tempo di rilievo, la presenza di esperti veterinari e del mondo universitario, spigheranno ai partecipanti al convegno, l’ importanza dell’alimentazione animale e le ripercussioni sull’essere umano.

Le malattie animali trasmettibili all’uomo, saranno invece, argomento di studio nel corso di formazione con crediti ECM, riservato ai futuri veterinari, che si svolgerà a pieno contatto con la natura, sul Pianoro di Campitello di Roccamandolfi

La parte finale sarà riservata ai protagonisti della manifestazione ai pastori, alle loro domande e le loro prospettive.

L’Associazione Orizzonti del Matese è fiera di presentare questa nuova edizione che si terrà il 23 luglio e che rappresenta l’entusiasmo, la determinazione e la voglia di riprendere un glorioso cammino portato avanti in quattro decenni, per promuovere la montagna e le sue stupende bellezze ambientali e paesaggistiche, facendola vivere in allegria, responsabilità, e consapevolezza ad un pubblico variegato di molisani e di visitatori provenienti dalle regioni limitrofe. Un pubblico che ha sempre premiato con la propria presenza gli sforzi organizzativi, dimostrando che si sta seguendo la strada giusta.

Ai tradizionali stand gastronomici, con prodotti tipici locali rinomati per la loro qualità e gustosità, si affiancherà un momento di dibattito e riflessione su un tema importante e sentito per il futuro della montagna e del proprio habitat. Evento, quest’ultimo, che vedrà l’intervento di esperti della materia e che consentirà un confronto di prospettive con operatori e cittadini.

Orizzonti del Matese da, dunque, appuntamento per il 23 luglio a turisti, appassionati della montagna, amanti della natura e della gastronomia verace e di qualità, appassionati della vita sana e della semplicità della cultura contadina tipica di quelle tradizioni della pastorizia che hanno tanto contribuito a forgiare l’identità e le caratteristiche culturali dei Roccolani, ma in generale dei molisani e della gente del centro Italia.