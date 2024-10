(Adnkronos) – "Il Piano Mattei è un modo per internazionalizzare il sistema-Italia". Lo ha detto il vice ministro agli Affari esteri e cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, alla conferenza ComoLake 2024. "L'Africa – ha sottolineato – è un continente ricco di giovani, la sua crescita demografica può rappresentare per il continente stesso e per chi investirà un'occasione di sviluppo straordinario", ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)