Philea Forum, Moralis: “Capitale filantropia sia usato per scopi mirati”

(Adnkronos) – Philea è l'Associazione Filantropia Europa che riunisce fondazioni e associazioni nazionali, così come altri attori del più ampio ecosistema filantropico. All'interno di questa comunità abbiamo fondazioni che investono specificamente nella ricerca e nell'innovazione e che si riuniscono nel forum di ricerca per discutere di temi riguardanti gli investimenti filantropici e l'equità nella ricerca, di come innovare e assicurarsi che il capitale della filantropia possa essere utilizzato in modo mirato, come si è detto anche oggi nel corso del dibattito”. A dirlo Delphine Moralis, Ceo di Philea, a margine dell’apertura dei lavori di ‘Breaking bad (habits) – How can foundations move from silos to shaping future innovation ecosystems?’ la due giorni del Research Forum 2024 promossa da Philea, l’ente con sede a Bruxelles a cui aderiscono le fondazioni del continente, compresa Fondazione Cariplo. Al forum di ricerca aderiscono le più importanti organizzazioni filantropiche europee. Fondazione Cariplo è stata partner di Philea nella costruzione e definizione del programma a cui prendono parte più di 120 persone, in rappresentanza delle organizzazioni filantropiche europee. La due giorni è in svolgimento negli spazi della Cariplo Factory, a Milano. “Come detto anche questa mattina, l'innovazione deriva dal connettere le persone e le idee. E la filantropia deve avere anche questa opportunità. In realtà la filantropia ha anche il ruolo specifico di catalizzatore e costruttore di ponti, al fine di unire diversi stakeholder e attori e di trovare soluzioni per le grandi sfide di oggi”, conclude. —[email protected] (Web Info)