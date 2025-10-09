Petrella Tifernina/Storica Fiera di Ottobre e 10° edizione dell’Oktoberfest alla petrellese, con tante novità

L’Amministrazione Comunale di Petrella Tifernina è lieta di annunciare, anche quest’anno, il ritorno della storica Fiera di Ottobre, conosciuta anche come Fiera del Rosario, che si terrà sabato 18 ottobre, nella giornata che precede la terza domenica del mese, secondo una tradizione secolare. Un appuntamento che rinnova annualmente l’identità culturale e sociale del nostro paese, affondando le radici nel Cinquecento, quando Petrella ospitava tre fiere annuali. Oggi è proprio quella di ottobre a essere rimasta viva nel cuore della comunità: simbolo di una tradizione autentica, condivisa e sentita. Dalle prime ore del mattino di sabato 18 ottobre, le vie del centro storico si animeranno con bancarelle, artigianato, prodotti tipici e il celebre “street food del baccalà”, preparato secondo le ricette della tradizione locale, con ingredienti genuini e tanta passione.

Non mancheranno momenti dedicati alla cultura e alla scoperta del patrimonio: sarà possibile visitare la splendida Chiesa romanica di San Giorgio Martire e ammirare il Crocefisso restaurato, simboli della storia e dell’arte petrellese, grazie ad un gruppo di “Accompagnatori”.

Venerdì 17 ottobre, alle ore 10:00, presso la sala museo di via Cavour, gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Petrella Tifernina incontreranno i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, in un momento formativo e di dialogo sul tema: “Difendere il verde: prevenzione, emergenza, responsabilità”.

A completare il programma autunnale, torna a grande richiesta l’atteso appuntamento con la 10ª edizione dell’Oktoberfest di Petrella Tifernina, che si svolgerà venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2025, presso l’area attrezzata del campo sportivo comunale.

Un evento giovane e coinvolgente, pensato per unire tradizione locale e spirito europeo: stand gastronomici con piatti tipici, birre bavaresi, musica dal vivo, luna park per grandi e piccoli e un’atmosfera festosa, aperta a tutti. Per agevolare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta gratuito: a partire dalle ore 19:30, una navetta collegherà Piazza Umberto I al campo sportivo, permettendo a residenti e visitatori di raggiungere comodamente l’area dell’Oktoberfest.

«La Fiera di ottobre e l’Oktoberfest rappresentano due volti della nostra comunità – afferma il Sindaco –: da un lato la memoria e il rispetto della tradizione, dall’altro la capacità di rinnovarsi, coinvolgere e aprirsi alle nuove generazioni. Cultura, gastronomia, musica e divertimento: a Petrella tutto questo è possibile perché c’è un tessuto sociale vivo e coeso, fatto di cittadini, associazioni, attività economiche e volontari che credono nel valore del nostro territorio». L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco invitano quindi tutti – residenti, famiglie, turisti, giovani – a partecipare a questa nuova edizione ricca di eventi, gusto e condivisione. Si allega la locandina degli eventi.