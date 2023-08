Personale ATA, gli immessi in ruolo in Molise saranno solo 59

Dopo l’incontro di informativa sugli organici tenutosi ieri presso l’USR Molise, sono state ufficializzate le immissioni in ruolo per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle scuole molisane per l’anno scolastico 2023/24.

Sul personale ATA abbiamo chiesto in più occasioni un incremento di organico e stabilizzazione del personale che possa consentire alle scuole di affrontare meglio le tante incombenze quotidiane. In particolare nelle segreterie la complessità del lavoro amministrativo ha superato i livelli di guardia anche a causa degli adempimenti legati all’attuazione del PNRR e dell’elevato numero di personale con contratti a termine.

Invece, le immissioni in ruolo che si svolgeranno nei prossimi giorni sono nettamente inferiori alle disponibilità.

Pubblichiamo di seguito le immissioni in ruolo per le province di Campobasso e Isernia, che verranno attribuite tramite procedura telematica su Polis a partire dal 7 agosto (tra parentesi invece le disponibilità). Si tratta, in totale, di 59 immissioni in ruolo su 171 posti, per cui verranno stabilizzate solo 1/3 delle disponibilità: