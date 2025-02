Passeggiata scientifica sul Lago di Occhito per la Giornata Mondiale delle Zone Umide

Domenica 9 febbraio 2025, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, il Circolo Legambiente Fortore Occhito organizza la Passeggiata Scientifica sull’Occhito, un evento aperto al pubblico per sensibilizzare sull’importanza della tutela degli ecosistemi acquatici. Il ritrovo è fissato alle ore 10.00 presso la località Miralago a Macchia Valfortore (CB).

L’iniziativa si aprirà con la presentazione del Dossier sugli ecosistemi acquatici 2025 di Legambiente, che evidenzia come il cambiamento climatico, l’innalzamento del livello del Mediterraneo e la siccità mettano a rischio laghi, fiumi e zone umide in tutta Italia. Questi habitat, fondamentali per la biodiversità, la regolazione idrica e la mitigazione del clima, sono sempre più minacciati dall’inquinamento, dall’urbanizzazione incontrollata e dalla scarsità di interventi di tutela.

A seguire, i partecipanti prenderanno parte a una passeggiata lungo le sponde del Lago, guidati dal Comitato Scientifico di Legambiente Molise. Durante il percorso verranno illustrate le caratteristiche ecologiche del lago, le specie presenti e le strategie per la conservazione di questi ambienti.

La Giornata Mondiale delle Zone Umide, ricorda la firma della Convenzione di Ramsar nel 1971, un accordo internazionale che fornisce ai 172 Paesi firmatari le linee guida per la conservazione e l’uso razionale delle zone umide e delle loro risorse.

“La protezione delle zone umide è una priorità ambientale – dichiara la Presidente del Circolo Legambiente Fortore Occhito, Federica D’Amico – perché queste aree svolgono un ruolo cruciale nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel mantenimento della biodiversità. Il Lago di Occhito rappresenta un patrimonio naturale da preservare con azioni concrete e politiche mirate. Con eventi come questo vogliamo coinvolgere cittadini e istituzioni in un percorso di consapevolezza e impegno.”

L’evento si inserisce nella campagna Proteggere le zone umide per il nostro futuro comune, promossa da Legambiente Nazionale per valorizzare e tutelare questi ecosistemi essenziali per l’equilibrio ambientale.

Per partecipare si può contattare il circolo Legambiente di Pietracatella.