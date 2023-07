Parte l’esodo per le vacanze: i consigli di Asaps per viaggiare in sicurezza

Il momento del grande esodo vacanziero è arrivato e milioni di automobilisti si riverseranno sulle strade italiane nelle prossime settimane.

Come ricorda l’Asaps, questo periodo sul calendario della Polizia Stradale è contrassegnato dal “bollino rosso”. Proprio l’Asaps ricorda alcuni utili accorgimenti per viaggiare in sicurezza:

– prima di iniziare un viaggio pasti sempre leggeri e evitare completamente le bevande alcoliche;

– fare un check-up completo alla vostra auto. Particolare attenzione allo stato degli pneumatici (pressione, usura, fissaggio); verificare il funzionamento di luci, freni, e indicatori di direzione e non dimenticatevi di controllare il livello dell’olio e quello dell’acqua del radiatore, importante anche che le spazzole dei tergicristalli siano pulite;

– caricare i bagagli in modo che il peso sia bilanciato e lasciando liberi gli spazi per consentire una buona visione dagli specchietti retrovisori;

– ricordate: i tempi e le distanze di frenata variano a seconda che il mezzo sia carico o scarico (aumentano se carico, diminuiscono se scarico);

– non mettersi in viaggio nelle ore più calde della giornata;

– avere sempre a portata di mano dell’acqua fresca;

– allacciate sempre le cinture di sicurezza, anche sui sedili posteriori, sono obbligatorie e più utili di quello che pensate;

– una volta tanto teniamo il cellulare del conducente spento e se proprio non possiamo farne a meno raccomandiamo l’utilizzo del viva voce o dell’auricolare;

– tenere i bambini al riparo dai raggi del sole, utilizzate sempre gli appositi seggiolini, per chi è al volante, usare occhiali da sole affinché i riflessi non disturbino la visibilità della strada;

– fare una sosta almeno ogni due ore di guida;

– essere sempre riposati prima di mettersi in viaggio;

– se ci si accorge che la “palpebra sta diventando troppo pesante” raggiungete la piazzola di sosta più vicina e “schiacciate un pisolino”;

– informarsi sulla situazione del traffico prima di mettersi in strada (1518 – gratuito anche da telefono cellulare;

sito internet www.radio.rai.it/cciss; www.radio.rai.it/isoradio; autostrade.it/it/traffico-in-real-time). E’ bene, comunque, continuare ad ascoltare i notiziari sul traffico anche durante il viaggio;

– prima di partire programmate un eventuale percorso alternativo in caso di traffico molto intenso o incidenti sul vostro itinerario.

Se a bordo c’è anche il vostro animale domestico bisogna pensare anche lui. Quindi:

– farlo viaggiare protetto (cinture di sicurezza apposite o trasportino omologato); fargli avere sempre aria e quando vi fermate fate scendere anche lui a rigenerarsi un po’. Assolutamente non lasciatelo mai in auto sotto il sole;

– mantenere un’andatura costante, evitando frenate o accelerazioni improvvise;

– rispettate le distanze di sicurezza;

– segnalate per tempo i sorpassi, fatti sempre da sinistra naturalmente;

– occupate sempre la prima corsia libera a destra. Inutile costruire autostrade a 3 e 4 corsie, se poi si occupano sempre e solo quelle di sorpasso;

– tenete le luci accese anche di giorno, sempre per le moto, sulle strade extraurbane per le auto;

– non ingombrate la corsia di emergenza se non ne avete bisogno;

– rispettiamo i limiti di velocità che non sono meri consigli. Ricordiamo che in caso di pioggia in autostrada il limite scende da 130 Km/h a 110.