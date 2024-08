Parigi 2024, doppio bronzo: Raffaeli nella ginnastica ritmica, Pizzolato nel sollevamento pesi

(Adnkronos) – Sofia Raffaeli medaglia di bronzo nella prova all around di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra, entrata in finale con il miglior punteggio, chiude al terzo posto (136.300) alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev (142.850), medaglia d'oro, e della bulgara Boryana Kaleyn (140.600), argento. La ventenne è la prima azzurra a conquistare una medaglia individuale ai Giochi. Negli stessi minuti, Antonino Pizzolato vince il bronzo nel sollevamento pesi, categoria 89 kg. Le medaglie italiane in totale sono 32: 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi. Raffaeli apre la prova di oggi con l'esercizio con il cerchio che ottiene uno score di 35.25, quarto posto, che non varia dopo il 32.900 alla palla. Il 35.600 alle clavette vale la terza posizione in attesa dell'ultima rotazione ai nastri. La prova dell'azzurra si apre con un errore: l'attrezzo cade. Raffaeli chiude con lo score parziale di 32.750, è bronzo. Ottava piazza per Milena Baldassarri- —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)