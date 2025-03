Paola Caruso a Verissimo: “Mio figlio Michele è distrutto, voglio vederlo sorridere”

(Adnkronos) –

Paola Caruso è tornata nello studio di Verissimo per aggiornare sulle condizioni di salute del figlio Michele, che a causa di un'iniezione sbagliata ha avuto una grave infezione al nervo sciatico con conseguenze permanenti. Paola Caruso ha raccontato di essere partita per gli Stati Uniti insieme al figlio Michele per eseguire un intervento molto delicato: "Dovevo provarci, non c'erano altre chance. È un intervento delicato, che è possibile eseguire una sola volta, quindi, doveva essere fatto nel migliore dei modi. Il medico mi aveva assicurato che sarebbe andato tutto bene". La showgirl, ex Bonas di Avanti un altro, ha raccontato di essere partita per l'America da sola insieme al piccolo Michele: "È stato un salto nel vuoto. Speravo solo che tutto andasse bene, nel mio cuore mi sono sentita di dare fiducia al medico e ho fatto operare mio figlio". E sull'operazione, Paola Caruso ha spiegato: "La cosa più brutta è quando me lo hanno portato via. Mi hanno lasciato entrare nella sala operatoria fino a quando non si è addormentato. È stato bellissimo, l'ho vissuta più serenamente". L'intervento a cui si è sottoposto il piccolo Michele, che oggi ha 6 anni, è durato 5 ore: "L'intervento tecnicamente è riuscito, ha ancora il tutore e deve tenerlo per un altro anno. Deve fare anche fisioterapia, ma da quando ha tolto il gesso ho visto dei miglioramenti, Michele sta riprendendo la fase motoria. Il piedino è adesso dritto", ha raccontato Paola Caruso con gioia. "Michele è molto provato, è stata molto dura per lui. È rimasto per 90 giorni senza poter camminare. Lui piangeva, voleva uscire e giocare con i suoi amichetti", ha spiegato Paola Caruso in lacrime. "Mio figlio si sta facendo aiutare psicologicamente. Lui è distrutto, ho bisogno solo di vederlo felice", ha aggiunto la mamma di Michele nello studio di Verissimo. Paola Caruso ha raccontato che nello stesso periodo in cui è volata negli Stati Uniti insieme al figlio Michele, la mamma biologica Imma Meleca ha avuto dei problemi di salute: "Non poteva prendere l'aereo e affrontare un viaggio così lungo. Io sono rimasta da sola. Ho avuto attacchi di panico continui, ho vissuto un incubo". La showgirl ha avuto paura di perdere la mamma: "L'hanno dovuta operare d'urgenza al cervello. A me Dio ha dato la forza, perché pensavo che avrei perso mia mamma. Ma è stata operata ed è andato tutto bene, grazie al cielo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)