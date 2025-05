Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un attacco a Sinner. E lui chiarisce

(Adnkronos) –

Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro, dopo la vittoria del toscano contro Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, ha pubblicato oggi, giovedì 15 maggio, un tweet sul proprio profilo X ufficiale per congratularsi, a modo suo, con l'attuale numero nove del mondo, destinato a scalare ancora il ranking Atp dopo la fine del Masters 1000 di Roma. "Ieri sera Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente", ha scritto Panatta, "lo ringrazio perché avevo perso ogni speranza, invece forse non tutto è perduto. Grazie Lorenzo ma soprattutto complimenti, sei un gran bel giocatore!!". In molti però ci hanno visto una frecciata a Jannik Sinner e al suo tennis, più 'muscolare' rispetto a quello del compagno di Nazionale, e lo hanno fatto notare nei commenti. Panatta, allora, ha pubblicato un altro messaggio sottolineando che il suo tweet non era in alcun modo una frecciata al numero uno del mondo, atteso dai quarti di finale contro Casper Ruud: "Mi dispiace che qualcuno non abbia capito il senso del mio commento, non voleva certamente sminuire un altro tipo di gioco ne tantomeno qualche giocatore di oggi o del passato", ha scritto Panatta, "Però è anche vero che non posso pretendere troppo…". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)