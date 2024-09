Pamela Prati: “Con Robert De Niro il bacio più bello della mia vita”

(Adnkronos) – "Sono stata corteggiatissima, ma non mi sono mai costruita una famiglia tutta mia perché l'abbandono di mio padre e la mia infanzia in collegio mi hanno lasciato una forte paura dell'amore che poteva fare male", così Pamela Prati si racconta a 'Storie di donne al bivio' di Monica Setta, durante la puntata che andrà in onda lunedì 9 settembre, in prima serata su Rai 2. La showgirl racconta momenti di vita privata a partire dall'amore, nel programma diretto da Giacomo Necci, che fa parte della direzione approfondimento diretta da Paolo Corsini. Ora Prati è single "ma ho nella memoria tante occasioni mancate. Per esempio, quella con Robert De Niro. È stato il bacio più bello della mia vita ma è finita lì. Me ne pento ancora oggi". L'ex volto de 'Il Bagaglino' racconta a Monica Setta il suo rapporto con la madre e la battaglia contro il tumore della sorella Sebastiana, alla quale è legatissima: "Si sta curando e io non la lascio mai. Ha già perso un figlio, ha sofferto tantissimo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)