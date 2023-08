“Palcoscenici – Opera in Molise”, il concerto ad Acquaviva Collecroce

Ancora un appuntamento di agosto con la kermesse musicale “Palcoscenici – Opera in

Molise” rassegna musicale voluta e curata dall’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo

in collaborazione con il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.

S’intitola “Invito all’Opera” il concerto in programma domenica 27 agosto alle ore

19:30 in Piazza Nicola Neri ad Acquaviva Collecroce (adiacente alla Chiesa di Santa Maria

Ester).

Sul palco il trio composto dal tenore Paolo Bartolucci, dal clarinettista Giuseppe Lentini

e dalla pianista Isenarda De Napoli.

Un repertorio dedicato alle musiche del compositore italiano Gioacchino Rossini,

ritenuto tra i più grandi operisti della storia della musica a quelle di Gaetano Domenico

Maria Donizetti – tra i più celebri operisti dell’Ottocento. Immancabili le musiche dei

compositori Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo e Giacomo Puccini.

Una serata dedicata interamente all’Opera che sarà magistralmente portata in scena dal

trio i cui componenti vantano esperienze oltre i confini regionali ma soprattutto della

Penisola.

L’ingresso al concerto è gratuito e non occorre la prenotazione.

La rassegna, che continua ad ottenere recensioni positive e plausi in tutto il Molise, è

ideata e portata avanti dall’Assessorato Cultura e Turismo con l’intento di promuovere le

eccellenze culturali, musicali, artistiche e anche paesaggistiche che la Regione possiede,

dando lustro a un’altra eccellenza molisana quale il Conservatorio “L. Perosi” di

Campobasso.