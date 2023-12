Palcoscenici/Cinque grandi sold out a Isernia

Con lo show di Edoardo Bennato si è conclusa la programmazione di spettacoli e concerti 2023 che ha caratterizzato “Palcoscenici – il Molise è di scena”, cartellone di eventi ospite dell’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, finanziato dall’Assessorato regionale alla cultura e turismo e prodotto dalla Fondazione Molise Cultura, con la collaborazione del Comune di Isernia.

Una rassegna che ha unito mondi diversi, incontrando l’abbraccio del pubblico che ha decretato cinque sold out nel capoluogo pentro, tra cui quello riservato alla rockstar americana Patti Smith, alla comicità geniale di Enrico Brignano (doppia recita per lui), alla tagliente ironia del duo Pio e Amedeo, fino al tributo per lo storico cantautore napoletano che ieri sera, insieme alla BeBand, ha proposto i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non c’è”. Due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per un evento totale apprezzato e cantato dai fan giunti da tutto il Molise e dai centri vicini.

Per il 2024 “Palcoscenici – il Molise è di scena” annuncia per il 10 marzo l’arrivo a Isernia di Levante, una delle più talentuose cantautrici italiane che proprio nell’auditorium isernino dal 3 al 9 marzo terrà le prove per lo show del suo nuovo tour “Opera futura – live nei teatri”.

Celebrati i suoi primi 10 anni di carriera (ha debuttato con “Alfonso” nel 2013) l’autrice presenterà in Molise (data zero del tour) il suo ultimo album “Opera futura” per ripercorrere poi con il pubblico questi primi 10 anni di musica, che coincidono con la pubblicazione di 5 dischi (“Manuale Distruzione” del 2014, “Abbi cura di te” del 2015, “Nel Caos Di Stanze Stupefacenti” del 2017, “Magmamemoria” 2019 e “Opera Futura” pubblicato quest’anno) e 3 libri (“Se non ti vedo non esisti” del 2017, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” pubblicato nel 2018 e “E questo cuore non mente” del 2021) a cui si sono aggiunte colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro.