Ospedale San Timoteo: crescita costante grazie a impegno di Roberti, Regione e Asrem

Dopo le recenti visite per i tradizionali auguri di Natale

all’ospedale San Timoteo, il Sindaco di Termoli Nicola Balice ha voluto nuovamente

sottolineare il percorso di crescita che sta compiendo la struttura ospedaliera termolese

negli ultimi tempi.

“Grazie all’impegno del Presidente Francesco Roberti, della Regione Molise e dell’Asrem

– ha detto il primo cittadino di Termoli Nicola Balice – all’ospedale San Timoteo si respira

una nuova aria che fa sperare per il meglio. Le ultime notizie rimandano all’individuazione

del nuovo primario del reparto di “Ortopedia eTraumatologia”, il dottor Giuseppe Gagliardi,

ma non bisogna dimenticare tutti gli altri reparti che ad oggi, finalmente, possono vantare

un nuovo primario”.

I riferimenti sono per il dottor Vincenzo Biondelli, primario di “Ginecologia e Ostetricia”,

Angelo Ferrara per la “Chirurgia Generale”, Nicola Rocchia in “Medicina Interna”, Biagio

Apollonio per la “Radiodiagnostica” e Giovanni Serafini per “Otorino Laringoiatria”.

Probabilmente con il nuovo anno ci sarà anche la nomina del nuovo reparto di

“Cardiologia”.

“Negli ultimi giorni ho incontrato tutti i primari per un saluto e per fare il punto della

situazione, come Sindaco di Termoli e a nome di tutta l’amministrazione comunale – ha

continuato il Sindaco Balice – non posso che ritenermi soddisfatto per quel che si sta

facendo. Un particolare ringraziamento lo rivolgo anche al presidente della Regione Molise

Francesco Roberti che, molto probabilmente, più di tutti ha creduto nel rilancio del San

Timoteo e in un nuovo futuro per la Sanità molisana. Un impegno costante che ad oggi

non interessa solo il nostro nosocomio, ma bensì tutti i presidi ospedalieri della Regione.

Ribadiamo la nostra vicinanza al presidente Roberti, alla Regione Molise e all’Asrem e

siamo sempre disponibili ad una fattiva collaborazione al fine di poter fornire il massimo

contributo per la salvaguardia del diritto alla salute”.