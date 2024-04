Orsini non va a E’ sempre Cartabianca: “Partecipazione annullata”

(Adnkronos) – Cambio di programma, Alessandro Orsini questa sera non sarà ospite a E' sempre Cartabianca, trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rete4. Orsini, professore di sociologia internazionale del terrorismo, dai social aveva annunciato la sua presenza. Nel pomeriggio, in un nuovo post, Orsini annuncia: "Questa serà non parteciperò a E' sempre carta bianca. La mia partecipazione è stata annullata pochi minuti fa. Mi scuso". La mancata partecipazione di Orsini arriva ad una settimana dalla burrascosa puntata di martedì 26 marzo. Il professore, che espone le proprie analisi sulla guerra in Ucraina e sulla crisi in Medioriente, la scorsa settimana si è scagliato contro il giornalista Stefano Cappellini, accusato di aver sorriso durante un intervento di Orsini. "Cappellini, lei è veramente un cre…, non accetto che Cappellini mi rida in faccia mentre io parlo di cose gravissime", ha detto Orsini mentre la conduttrice cercava a fatica di ricondurre l'ospite ad un linguaggio più consono. "Professore, sta perdendo il controllo di se stesso", ha detto Bianca Berlinguer. L'intervento di Orsini, con un parziale ritorno alla calma, è proseguito e si è concluso. Ora, ad una settimana di distanza, lo 'stop'. —[email protected] (Web Info)