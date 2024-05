Operai morti a Casteldaccia, il sindaco di Palermo: “Speriamo sia spirale che possa essere fermata” – Video

(Adnkronos) – Anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sul luogo dell'incidente sul lavoro che ha provocato la morte di 5 operai a Casteldaccia che stavano eseguendo la manutenzione del sistema fognario sotto a una cantina vitivinicola. "La comunità non può fare altro che unirsi al pianto che, sempre più frequentemente, unisce città e paesi di questa nostra nazione. Speriamo che sia una spirale che possa essere fermata, e certamente il tema delle morti sul lavoro diventa un tema sempre più vicino a tutti e a ciascuno di noi", ha detto. Sulla Cgil che ha annunciato uno sciopero per domani, Lagalla replica: "Ognuno reagisce come può e come sa". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)