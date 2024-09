Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare: “E’ capitato”. E tiene il coltello come ricordo

(Adnkronos) –

"Purtroppo è capitato". Moussa Sangare, che ha confessato l'omicidio di Sharon Verzeni, ha risposto così al gip Raffaella Mascarino nell'interrogatorio nel carcere di Bergamo, dove è rinchiuso per il delitto commesso a Terno d'Isola tra il 29 e il 30 luglio. Interrogato questa mattina dal gip nel carcere di Bergamo, alla presenza del pm Emanuele Marchisio e del suo legale Giacomo Maj, Sangare non avrebbe espresso parole di pentimento. Durante la prima confessione, a un mese esatto dall'omicidio, il 30enne ha riconosciuto di essersi "pentito di aver fatto quella cosa là", ma "purtroppo è capitato, è passato un mese, piangere non posso piangere, non ti puoi buttare giù altrimenti non ti rialzi più", ha aggiunto in rima, sottolineando che in quello che ha fatto "c'era anche una zona di comfort". La sera dopo l'omicidio, infatti, il 30enne ha partecipato a una grigliata con degli amici, prima ancora di sbarazzarsi dell'arma del delitto, ritrovata sotterrata vicino all'Adda con "evidenti tracce ematiche", e degli abiti indossati quella notte. Durante l'interrogatorio Sangare ha raccontato della sua passione per i coltelli, precisando che però "concettualmente gli piacciono di più le armi da fuoco", che non ha mai usato, "perché con i coltelli ti puoi tagliare". Nel mese trascorso tra l'omicidio e il fermo, il 30enne si sarebbe informato sugli sviluppi dell'indagine, senza però sentirsi mai braccato dagli investigatori. L'uomo ha tenuto il coltello come un ricordo. "Non l'ho buttato nel fiume perché ho pensato che avrei potuto trovarlo ancora lì" ha risposto alla gip Raffaella Mascarino che gli chiedeva come mai lo abbia sotterrato sulle sponde dell'Adda, mentre gli altri tre li ha buttati nel fiume. Volevo tenerlo per avere memoria di quello che avevo fatto, come un ricordo".

Sangare verrà trasferito a breve dal carcere di Bergamo a un altro istituto penitenziario, per tutelare la sua incolumità. Nella casa circondariale di via Gleno, infatti, a quanto si apprende, sono state lanciate bombolette incendiarie e c'è stato del nervosismo da parte della popolazione detenuta, al momento del suo ingresso nell'istituto penitenziario. Per la gip Mascarino che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Moussa Sangare, lo stato mentale del 30enne nel momento dell'omicidio era "totalmente integro". "Se pure le motivazioni, addotte dall'indagato in ordine alla spinta che ha portato a commettere il fatto di sangue, possono destare qualche perplessità in ordine al suo stato mentale, nel momento di compiere l'omicidio però – è un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere – la lucidità mostrata nell'adottare tutta una serie di accorgimenti sia nei momenti precedenti al delitto, come l'aver vagato in giro fino a incontrare il bersaglio più vulnerabile, e in quelli immediatamente successivi", quando sfreccia in bicicletta, sceglie strade secondarie, perde il berretto che aveva in testa e torna indietro a recuperarlo, e "anche gli accorgimenti dei giorni seguenti", quando nasconde coltello e indumenti, cambia capigliatura e modifica la bicicletta, "evidenziano uno stato mentale pienamente integro". "A fugare qualsiasi ulteriore perplessità – ha aggiunto la gip – c'è anche il fatto che" Sangare "è stato portato in psichiatria subito dopo l'ingresso in carcere e non è stata rilevata alcuna traccia di patologia psichiatrica né remota né recente". La sera dell'omicidio – a quanto raccontato dal 30enne – non avrebbe consumato alcolici né droghe. Ha vagato per oltre mezz'ora per i paesi della Bergamasca Moussa Sangare, prima di scegliere "il bersaglio più vulnerabile". Sangare, infatti – a quanto si apprende da fonti qualificate – prima minaccia i ragazzini, poi prende di mira una persona col computer a bordo di un'auto nel parcheggio del cimitero di Chignolo d'Isola, poi ne punta un altro che definisce 'un pelato'. Quindi si concentra su un uomo che stava fumando una sigaretta, poi, fa una prova di sgozzamento su una statua di donna a Terno d'Isola e, infine, vede e sceglie di colpire Sharon Verzeni, l'unica donna incontrata sulla sua strada. "Condotte – viene evidenziato nell'ordinanza – che denotano, ferma la originaria motivazione omicidiaria, come l'indagato abbia a lungo indugiato alla ricerca del bersaglio giusto, alla fine individuato nella povera Sharon Verzeni", una "donna sola", che lui descrive "come intenta a guardare le stelle". Nel pomeriggio, i carabinieri del Ris di Parma, insieme al personale del Reparto Analisi Criminologiche (Rac) del Racis di Roma, del Reparto Crimini Violenti del Ros e del Nucleo Investigativo Carabinieri di Bergamo hanno effettuato un accurato sopralluogo in un'abitazione nel Comune di Suisio, dove viveva Moussa Sangare. Nel corso dell'attività sono stati isolati alcuni reperti giudicati d'interesse investigativo, che saranno successivamente esaminati nei laboratori del Ris di Parma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)