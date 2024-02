Omicidio del bracciante bulgaro: emesso fermo per una persona gravemente indiziata

C’è una svolta nelle indagini sull’assassinio di Todorov Rayko, all’esito delle indagini condotte dai Carabinieri del NOR di Larino con la collaborazione della SIS del Reparto Operativo di Campobasso per le attività tecniche a seguito d’indagine della Polizia di Stato della Questura di Foggia, presso il Commissariato di San Severo, congruenti con quelle di Larino, nella tarda serata del 10 febbraio, è stato eseguito il fermo del pubblico ministero di un uomo gravemente indiziato per l’omicidio avvenuto tra il 7 e l’8 febbraio scorsi.

Le indagini continuano serrate alla ricerca di ulteriori elementi.

Al momento non emergono altri particolari da parte degli investigatori, che saranno resi noti in una conferenza stampa nei prossimi giorni subito dopo l’interrogatorio di garanzia da parte del Gip di Larino.