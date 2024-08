Nubifragio a Milano: strade allagate, linee tram interrotte – Video

(Adnkronos) – Nubifragio a Milano. Un violento temporale, con vento e pioggia forte, si è abbattuto oggi mercoledì 7 agosto sulla città. Il cielo a metà pomeriggio si è improvvisamente oscurato, prima che iniziassero le precipitazioni. Le strade sono inondate di acqua (VIDEO).

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco di Milano: in via Pompeo Leoni i pompieri sono intervenuti per recuperare una persona rimasta bloccata con la propria auto nel sottopasso ferroviario allagato. In diverse zone della città alcune linee sono state interrotte dopo la caduta di alberi. In particolare i tram: il 2 non fa servizio tra piazzale Baracca e Negrelli; il 3 non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Lorenteggio; il 10 non fa servizio tra piazzale Baracca e piazza 24 Maggio. Le linee tram 19 e 33 non fanno servizio tra piazza Ascoli e Lambrate, dunque per raggiungere Lambrate, Atm consiglia di usare la linea M1 della metro da Porta Venezia cambiando a Loreto. Il bus 81 verso Marelli M1 devia e salta le fermate da via Porpora/viale Lombardia a Lima. A Milano era stata diramata un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dal centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia. Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile era stato attivato per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. L'invito di Palazzo Marino ai cittadini durante l'allerta è di "non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo". "Un’area d’instabilità sta raggiungendo le nostre regioni settentrionali, causando un veloce peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni temporaleschi sparsi, localmente di forte intensità, specie a ridosso dei settori alpini", ha fatto sapere il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 8 agosto, allerta gialla nella Provincia Autonoma di Trento, in Basilicata, in Calabria e su ampi settori di Abruzzo, Molise e Puglia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)