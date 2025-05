Notte Europea dei Musei: Per il Molise a Poggio Sannita (Is) Palazzo Iacovone

Torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO,

dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Nel Molise a Poggio Sannita (Is), Palazzo Iacovone, luogo della Cultura non statale MIC, effettua un’apertura straordinaria con visita guidata direttamente dal proprietario all’Antico Frantoio Ipogeo nel percorso esperenziale a lume di candele, esaltando il fascino dei luoghi e le antiche atmosfere di lavoro.

Si tratta di un’immersione nel passato accompagnata da tenui colori di luce che contribuiscono a rendere l’evento estremamente attrattivo.

Avrà inizio alle ore 20 di sabato 17 maggio 2025 e sarà riservato ad un numero massimo di 20 ospiti al costo di € 10 a persona.

La prenotazione è obbligatoria al numero 3342253485 (whatsapp), salvo disponibilità dei posti.