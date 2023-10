“Non c’è attenzione alla sicurezza e il numero di incidenti e morti sul lavoro cresce negli anni. C’è bisogno di una politica differente”

A Sant’Elia a Pianisi un operatore ecologico, durante il giro per la raccolta differenziata,

è rimasto schiacciato dal suo stesso mezzo.



Il lavoratore è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli e sulla dinamica

stanno indagando le forze dell’ordine.



Troppe volte abbiamo denunciato “incidenti” riguardanti operatori che lavorano da soli e

con mezzi spesso troppo usurati, che, per puro caso non hanno avuto esiti tragici.

Da sempre chiediamo che la raccolta non avvenga con monoperatore, in modo che ci sia

sempre un operatore alla guida a garantire la sicurezza dei mezzi durante le operazioni,

da sempre chiediamo che ci sia, da parte delle Aziende e dei Comuni proprietari del

Servizio, la giusta attenzione verso le condizioni dei mezzi utilizzati per la raccolta.

Alle Aziende ed ai Comuni diciamo basta con scelte che fanno risparmiare soldi sulla

pelle delle lavoratrici e dei lavoratori.



L’incidente di Sant’Elia a Pianisi è purtroppo l’ennesima prova della diffusa assenza di

attenzione sulle misure di sicurezza nel nostro paese.



Il settore dell’igiene ambientale in questi anni ha visto crescere il numero di incidenti sul

lavoro e di malattie professionali e questo richiede una politica differente che faccia

della salute una priorità per tutto il sistema e un impegno radicale e costante di tutto il

mondo sindacale.



Il Segretario Igiene Ambientale

FP CGIL MOLISE

Cristian Lupicino