Nino Frassica e Los Plaggers Band all’Auditorium di Isernia. Al via le prevendite

L’auditorium di Isernia si appresta ad ospitare un altro grande evento. Il prossimo 27 aprile (ore 21), promosso da Ps Live Group, arriva lo show di Nino Frassica accompagnato dai Los

Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto/cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.



Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche

“Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc.

Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, etc., fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’artista siciliano. La prevendita dei biglietti per assistere allo spettacolo è partita venerdì 29 dicembre, su Ciaotickets.



A CARRIERA DI NINO FRASSICA – Nel 1985 Arbore lo coinvolge nel varietà “Quelli della notte” nei panni di frate Antonino da Scasazza, organizzatore di un improbabile concorso a premi.

Seguono “Indietro tutta” dove veste i panni del bravo presentatore e mette in scena una spassosa parodia del tipico conduttore televisivo. Partecipa successivamente a “Fantastico”,

“Domenica In”, “Scommettiamo che…?”, “I Cervelloni”, “Acqua calda”, “Colorado Cafè” e “Markette” condotto da Piero Chiambretti. Nel 1999 inizia l’avventura della fiction televisiva

“Don Matteo” con Terence Hill, Flavio Insinna e successivamente Simone Montedoro, e adesso con Raoul Bova. Nino interpreta il ruolo del maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini. Nel 2020 è nella fiction Fratelli Caputo di Canale 5, insieme a Cesare Bocci. Ha preso parte a più edizioni della trasmissione “I migliori anni” condotta da Carlo Conti. Prende parte al programma di Sabina Guzzanti in onda su La7 dal titolo “Un due tre stella”, nel quale ripropone alcuni suoi personaggi. Dal 2015 conduce su Rai Radio 2 “Programmone” ed è ospite fisso la domenica sera a “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio. A febbraio del 2016 è ospite del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti con l’intervista doppia insieme a Gabriel Garko e interpretando A Mare Si Gioca dolceamara favola in musica scritta da Tony Canto, ritorna al Festival di Sanremo anche nel 2018. Nel 2023 è uno dei protagonisti di “LOL: chi ride è fuori 3” e sempre nel 2023 ha ideato ed è stato il protagonista del live televisivo “Sconcert” in

onda su Prime Video. “PAOLA” è il suo ultimo libro, dopo “VIPP -tutta la Veritane”, “Novella Bella”, “Sani Gesualdi Superstar” e “La mia autobiografia (70% vera 80% falsa)”.