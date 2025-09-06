Nicola Lanza Azione Civile : Servizio Mensa al Responsible intervenga il Presidente Roberti per garantire continuità di lavoro alle 17 persone

Nicola Lanza Azione Civile : Servizio Mensa al Responsible Research Hospital di Campobasso intervenga il Presidente Roberti per garantire continuità di lavoro alle 17 persone addette.

Una regione in continuo calo democratico non può permettersi il lusso di perdere opportunità di lavoro. Il Responsible Research Hospital di Campobasso, struttura sanitaria convenzionata con il Sistema sanitario regionale, nel rispetto del suo diritto di riappaltare il servizio, intervenga sul nuovo appaltatore subentrato per garantire l’assunzione di tutto il personale preesistente a parità di condizioni. la continuità del lavoro con le persone che da 20 anni svolgono il servizio mensa al Responsible Research Hospital di Campobasso è garanzia comprovata a tutela dei pazienti e dipendenti ma anche del lavoro che è la ragione per la quale molti molisani lasciano la propria terra.

Nicola Lanza – Azione Civile