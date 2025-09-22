Nell’I.R.C.C.S. Neuromed entra a pieno regime l’Endoscopia Spinale. Un approccio sempre più mininvasivo e innovativo

Entra a pieno regime nelle sale operatorie neurochirurgiche dell’I.R.C.C.S. Neuromed l’intervento

di endoscopia spinale. Una tecnica utilizzata in neurochirurgia da anni ma che sta conoscendo

un’evoluzione significativa grazie ai progressi tecnologici e all’esperienza maturata nei Centri

specializzati come Neuromed. L’endoscopia spinale si affianca a quella cerebrale ed endonasale al

basicranio, permettendo ai chirurghi di accedere al bersaglio chirurgico attraverso cavità naturali o

corridoi predeterminati con l’ausilio di un endoscopio, uno strumento che consente la

visualizzazione interna.

Questa tecnica rappresenta un’opzione mininvasiva per la chirurgia della colonna vertebrale, in

particolare per il trattamento di patologie degenerative spinali. “Rispetto alla chirurgia

convenzionale – spiega il professor Gualtiero Innocenzi, responsabile della Neurochirurgia I di

Neuromed – questa metodica consente di decomprimere le strutture nervose all’interno del canale

spinale riducendo al minimo l’invasività. Il tutto con una modesta demolizione ossea, una

piccolissima incisione cutanea e praticamente senza perdita di sangue”.

L’Endoscopia spinale – continua il neurochirurgo – è indicata soprattutto per il trattamento di ernia

del disco lombare e stenosi del canale lombare, due delle patologie più diffuse della colonna

vertebrale. Questa tecnica è particolarmente utile per pazienti per i quali la chirurgia tradizionale

potrebbe risultare troppo invasiva, come coloro con problemi cardio-respiratori o disturbi

ematologici, o che assumono farmaci anticoagulanti. Attualmente, viene impiegata prevalentemente

per stenosi a livello singolo, come L4-L5, ma il suo utilizzo si sta espandendo anche alle stenosi

multisegmentali”.

L’intervento inizia con l’individuazione precisa, tramite immagini radiografiche, del livello della

colonna da trattare. Successivamente viene introdotta una cannula da lavoro attraverso la quale si

inserisce l’endoscopio, consentendo di visualizzare la struttura interna del canale spinale.

“Utilizzando strumenti di precisione – spiega il dottor Settimio Leonetti, neurochirurgo del

Neuromed – il chirurgo amplia il canale per liberare le strutture nervose compresse, riducendo

drasticamente il trauma ai tessuti e facilitando il recupero post-operatorio”.

Uno dei maggiori vantaggi dell’endoscopia spinale si evidenzia proprio nel decorso post-operatorio,

nettamente più agevole rispetto alla chirurgia convenzionale. “Grazie alla minore invasività della

procedura – afferma Leonetti – i pazienti possono teoricamente essere dimessi già il giorno

successivo all’intervento. Per precauzione, vengono generalmente tenuti sotto osservazione fino

alla seconda giornata post-operatoria. Il dolore è notevolmente ridotto e la ripresa delle normali

attività è più veloce. Inoltre, il taglio chirurgico è di appena un centimetro, un vantaggio

significativo rispetto alla chirurgia tradizionale”.

Nonostante al momento sia applicata a casi selezionati, l’endoscopia spinale mostra un grande

potenziale di espansione. “Si stanno già esplorando nuove possibilità – precisa Innocenzi – come

l’inserimento di dispositivi protesici (cage tra gli spazi intervertebrali e viti) attraverso la stessa via

endoscopica. Inoltre, stiamo valutando l’applicazione della tecnica anche a livello cervicale e

dorsale, e non solo lombare. Non si esclude che, in un prossimo futuro, questa metodica possa

essere impiegata anche per trattare alcuni tipi di tumori endocanale, ampliando ulteriormente le

sue indicazioni”.