Nella provincia dell’anima. Solo Show di Antonio Mastrogiorgio a Pietracatella

Il Solo show di Antonio Mastrogiorgio (de la Suonata Balorda), musicista e scrittore, approda a Pietracatella, comune natale dell’artista, in una presentazione-esibizione venerdì 5 gennaio presso la Biblioteca Comunale S. D’Elia.

“Nella provincia dell’anima” il titolo dell’incontro che prevede la presentazione del libro “È finita la gioventù” (edito dal Gruppo Albatros Il Filo nel 2021), con un mini set live di Antonio Mastrogiorgio. A presentarlo al pubblico ci sarà Antonella Angiolillo, dell’Associazione che organizza l’evento, mentre l’autore dialogherà con Luigi Pece, esperto di turismo esperienziale (ex sindaco di Bonefro), ed il fotografo Lello Muzio.

Ad organizzare l’evento l’Associazione culturale “Creuza de ma”(che organizza il Premio Letterario De Andrè), in collaborazione con il Comune di Pietracatella, nell’ambito del progetto Città che legge del CEPELL.

Uno show tra musica e poesie che, come piccoli quadri, imprime scene di vita vissuta, attimi quotidiani, semplici storie, ma vere e genuine, in un Molise di provincia che appare per quello che è, senza filtri, senza atmosfere edulcorate. I bar, le strade, una croce, i piccoli borghi desolati, il mare visto con i suoi occhi, luoghi amati e odiati, si incastrano perfettamente con una visione della vita che oscilla tra slancio e flemma, bianco e nero, morte e rinascita momentanea, ferocia e clemenza.

Antonio Mastrogiorgio è nato a Campobasso nel 1986 e vive a Pietracatella. Fa l’operaio e, oltre alla passione per la poesia, guida da più di dieci anni un progetto musicale chiamato La Suonata Balorda, che nel 2015 ha vinto il Premio Fabrizio De André – Parlare Musica.