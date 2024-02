Nel 2023 in Molise calano gli infortuni ma non i morti sul lavoro

Sono 5 le persone che nel 2023 in Molise sono morte per infortunio sul lavoro, lo stesso numero del 2022.

Ancora 5 famiglie che non hanno più visto un loro caro tornare a casa dal lavoro. Un dato

stabile nonostante il numero complessivo degli incidenti sul lavoro sia sensibilmente diminuito,

passando da 2.411 del 2022 a 1.766 del 2023.



Gli incidenti, 4 in provincia di Campobasso ed 1 in provincia di Isernia e che hanno visto coinvolti in tutti i casi lavoratori maschi e di nazionalità italiana, sono avvenuti tutti sul luogo di lavoro durante lo svolgimento dell’attività e i settori coinvolti sono stati quello dell’industria, delle costruzioni e dell’agricoltura.



È invece del 27% la diminuzione degli infortuni registrati dall’INAIL nel 2023 rispetto al 2022: 640 in meno in provincia di Campobasso e 285 in quella di Isernia.



Nell’ordine agricoltura, edilizia e assistenza sanitaria residenziale ed ospedaliera, i settori in cui

maggiormente si contano denunce di infortuni sul lavoro. Denunce che hanno coinvolto in 620

casi lavoratrici e in 1.146 lavoratori e che hanno riguardato incidenti avvenuti 1.578 volte in

produzione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e 188 nel tragitto casa-lavoro.

Dati che evidenziano la fragilità di un territorio regionale in cui ancora non si riescono a cogliere

le opportunità che gli investimenti in innovazione tecnologica, anche rispetto alla sicurezza sul

lavoro, potrebbero generare.

A questo va aggiunta la carenza cronica di ispettori e di risorse degli enti ispettivi, oltre alla storica fragilità di alcuni settori come l’agricoltura e l’edilizia.

Fattori che necessiterebbero una chiara e netta inversione di tendenza, a partire da una

maggiore e costante attenzione al tema del lavoro sicuro, stabile e garantito, della politica

locale e nazionale. Fin quando si dovrà fare i conti con il lavoro povero e precario e con la

mancanza di possibilità di crescita economica e sociale della regione, si continueranno a

commentare i numeri inaccettabili di vittime che, per riportare a casa uno stipendio, mettono a

rischio troppo spesso la propria vita.

Pescara, 1° febbraio 2o24

Il Segretario CGIL Abruzzo Molise, Francesco Spina

Il coordinatore regionale INCA CGIL Abruzzo Molise, Mirco D’Ignazio