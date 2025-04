Nato, Rutte: “La spesa per la difesa dovrà salire ampiamente sopra il 3% del Pil”

(Adnkronos) –

I Paesi dell'Alleanza Atlantica dovranno spendere per la difesa molto più del 3% del Pil per "costruire una Nato più forte, più equa e più letale". Lo afferma il segretario generale della Nato Mark Rutte, in conferenza stampa a Bruxelles, alla vigilia della Ministeriale Esteri. Considerando gli obiettivi che la Nato si pone per aumentare le proprie capacità militari, ha scandito Rutte, "si può presumere", che i Paesi alleati dovranno "spendere" una somma "ampiamente al di sopra del 3% del Pil". "Mentre lavoriamo questo obiettivo, vediamo" che dagli Stati per la difesa "i soldi arrivano, e questo è cruciale". "Viviamo in un mondo pericoloso" e per affrontarlo, ha ammonito il Segretario generale, occorre "costruire una Nato più forte, più equa e più letale. E' quello che serve per rendere sicuro il nostro futuro", aggiunge. "La minaccia della Russia rimane – aggiunge – continua a lavorare con la Cina, l'Iran e la Corea del Nord in modi che non solo danneggiano l'Ucraina, ma creano anche rischi altrove nel mondo". Domani e dopodomani, conclude, i ministri degli Esteri "si ritroveranno qui per lavorare per il nostro fine comune".