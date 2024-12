Nasconde droga sotto il seggiolino del figlio, arrestato

Nella mattinata del 20 dicembre, nel corso di un’attività di controllo, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato per spaccio di droga un uomo appena giunto a Campobasso dalla vicina Campania per rifornire il locale mercato di stupefacenti.

Il partenopeo, con numerosi precedenti in materia di droga, viaggiava in compagnia del figlio minorenne, con il probabile intento di eludere in questo modo i controlli di polizia. Tentativo risultato vano, poiché durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti alcuni pacchetti sigillati proprio sotto il sedile su cui si trovava il bambino, che dai successivi accertamenti sono risultati contenere circa 400 grammi di hashish e 100 grammi di cocaina, per un valore di mercato di quasi 15mila euro.

Indosso all’uomo, inoltre, sono stati trovati circa 600 euro in contanti, derivanti dall’attività di spaccio. L’arrestato, su disposizione del PM di turno, è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.