“Nascere”: quando la fotografia celebra il Miracolo della Vita, appuntamento a Termoli

Il ‘Dono e il Dovere della Vita’ non è solo un evento biologico, ma un impegno quotidiano che in Italia vede protagonisti migliaia di donne e uomini di buona volontà. A Termoli, questo impegno si trasforma in arte e testimonianza permanente grazie a un’iniziativa che unisce eccellenza medica e sensibilità culturale.

Sabato 17 gennaio, alle ore 9:00, la SC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Timoteo di Termoli si vestirà di nuova luce. Per volontà del Direttore del Reparto, il Dott. Vincenzo Biondelli e dei suoi stretti collaboratori, verrà inaugurata la mostra fotografica permanente dal titolo evocativo “Nascere”, opera del fotografo ed editore Stefano Leone.

L’iniziativa nasce dal desiderio di rendere un omaggio concreto e simbolico alla sacralità della nascita, trasformando le pareti dell’ospedale in un luogo di riflessione e bellezza. Non si tratta solo di arredare uno spazio, ma di accompagnare le famiglie in uno dei momenti più intensi della loro esistenza attraverso uno sguardo artistico che tocca le corde dell’anima.

L’evento di inaugurazione vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama culturale e artistico italiano, a testimonianza della rilevanza universale del tema trattato: Marco Zurzolo, il celebre sassofonista italiano, la cui musica saprà dialogare con la forza visiva delle immagini e Stefano Zurlo, noto giornalista, presente per offrire il suo contributo critico e narrativo all’evento.

La mostra di Stefano Leone si configura come un itinerario simbolico e universale. Attraverso i suoi scatti, il fotografo affronta con “disarmante umanità” il mistero della venuta al mondo. Ogni fotografia è un frammento di futuro, un richiamo alla responsabilità che abbiamo verso i nuovi nati e una celebrazione della speranza che ogni vagito porta con sé.

In un’epoca spesso distratta, “Nascere” invita a fermarsi e a riconoscere, nel primo respiro di un bambino, il motore che muove il mondo e il dovere di proteggere la vita in ogni sua forma.