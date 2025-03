Napoli, studentessa morta in gita dopo malore in traghetto. Giovedì l’autopsia

(Adnkronos) – Ci sarà domani l'autopsia sulla studentessa, morta in gita scolastica, dopo aver accusato un malore sul traghetto Napoli-Palermo. L'ha stabilito la Procura di Torre Annunziata, in rogatoria con quella di Nocera Inferiore nel salernitano. La 19enne, Aurora Bellini, di Grosseto è deceduta prima dell'arrivo al porto di Sorrento. Era con la sua classe a bordo di una nave, partita da Napoli alla volta di Palermo, quando ha accusato un malore che le è stato fatale. Secondo la prima ipotesi, la giovane sarebbe stata stroncata da un infarto. Sul caso indagano i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia che sono intervenuti già nella notte a bordo del traghetto. La salma è a disposizione della Procura di Torre Annunziata che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)