Napoli-Atalanta 0-3, Conte k.o. in casa e stop fuga

(Adnkronos) – Il Napoli viene sconfitto in casa per 3-0 dall'Atalanta, che si impone nel match dell'undicesima giornata della Serie A e frena la fuga degli azzurri allenati da Conte. I bergamaschi passano con la doppietta di Lookman, a segno al 10' e al 31', e con il gol di Retegui, che chiude i conti al 92'. La vittoria permette ai nerazzurri di salire a 22 punti, a -3 dai partenopei che comandano la classifica a quota 25. "Abbiamo incontrato una squadra che al momento è più forte di noi", dice Conte a Dazn. "Devo essere molto sincero, penso che la squadra abbia performato nella giusta maniera. Ci sono stati episodi sui gol che hanno fatto la differenza, nei quali possiamo fare meglio ma sul piano dell'atteggiamento non posso dire niente alla squadra. C'è poco da rimproverare ai ragazzi, finora abbiamo fatto benissimo. Abbiamo incontrato una squadra che al momento è più forte di noi, non per mettere le mani avanti ma solo perché analizzo e valuto le situazioni. L'Atalanta ha vinto la scorsa Europa League e oggi ha una squadra strutturata per la Champions che deve far paura a tutti quanti con un ottimo allenatore", aggiunge. "Noi dobbiamo prendere queste partite e valutarle perché fanno parte di un percorso -aggiunge l'ex ct azzurro-. Loro sono tanti anni che lavorano insieme, ogni anno mettono dei mattoni. Non dobbiamo vergognarci se in questo momento possono essere un punto di riferimento per noi. Abbiamo sviluppato tanto gioco ma ci è mancato l'ultimo passaggio, il tiro preciso che invece l'Atalanta ha avuto. Sono stati molto più bravi in alcune situazioni, nel tenere più palla e sviluppare azioni offensive però la partita è stata molto equilibrata". La 'Dea' sblocca il match dopo soli 10 minuti. De Roon rimette dentro un pallone dopo una respinta corta della difesa, il contrasto aereo tra De Ketelaere e Di Lorenzo diventa una sponda per il mancino al volo di Lookman che trafigge il portiere. Immediata la reazione dei padroni di casa all'11' con McTominay che controlla e calcia dall'interno della lunetta, ma il palo gli nega il gol. Alla mezz'ora arriva il raddoppio degli ospiti con un'azione di pregevole fattura, con De Ketelaere che conduce palla e cambia gioco per Lookman che rientra e dalla distanza fa partire un destro violento all'angolino che gli vale la doppietta personale. Nel recupero della ripresa c'è gloria anche per il capocannoniere Retegui entrato a gara in corso che trova l'undicesimo gol in campionato. Samardzic accarezza il pallone e allarga a destra per Bellanova che crossa e trova il tiro al volo, col piatto, dell'italo-argentino che manda nell'angolo e fa 3-0 infliggendo il secondo ko per il Napoli, dopo quello subito a Verona alla prima giornata di Serie A, sempre per 3-0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)