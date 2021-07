Musica/Niki Buzz Funk Rock Blues, a Cercemaggiore

Evento di grande spessore martedì prossimo, 3 agosto a Cercemaggiore. Presso il Jolly Bar, infatti, si esibirà un artista di valore assoluto, Niki Buzz, protagonista dell’evento ‘Niki Buzz Usa Funk Rock Blues’. Una serata tutta da vivere e da gustare per gli amanti della musica funck e rock con un pizzico di blues, della quale l’artista è maestro.

Una presenza di prestigio nel comune in provincia di Campobasso, per un evento destinato a rimanere a lungo nel cuore e nella mente degli appassionati del genere. Per Niki Buzz, che ha iniziato giovanissimo la sua carriera, può vantare collaborazioni di prestigio assoluto come quella con James Brown. Brown, colpito dalla sua classe lo vuole al suo fianco prima come batterista e poi come chitarrista.

Nel suo curriculum ci sono collaborazioni anche con Ike e Tina Turner oltre che con band prestigiose quali Exile, Funkadelic e The Who. Un evento da non perdere dunque che per una sera accenderà i riflettori sul Molise e regalerà momenti di grande spettacolo oltre che di ottima musica.

Per la serata di martedì la band sarà composta da Niki Buzz (voce e chitarra), Mino Berloano al basso e Gianpaolo Feola alla batteria.