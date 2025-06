Musica ed emozioni, Serena Brancale alla notte rosa di Montenero di Bisaccia

Una voce che incanta, un talento che conquista: Serena Brancale sarà la grande protagonista della Notte Fucsia, in programma domenica 20 luglio in Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia, con un concerto gratuito che promette di accendere il cuore dei fan con ritmo, passione e bellezza.

Cantautrice e polistrumentista raffinata del panorama musicale italiano, tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2025, Serena Brancale porterà sul palco il suo inconfondibile stile che fonde Soul, Jazz, R&B e musica italiana d’autore; un’occasione unica per vivere un evento di grande spessore artistico, a ingresso libero, che si preannuncia ricco di soprese.

La Notte Fucsia, appuntamento ormai noto ai visitatori che ogni anno affollano la costa molisana e quella del vicino Abruzzo, si conferma anche quest’anno come una festa straordinaria, capace di unire musica, spettacolo, intrattenimento e convivialità; una serata per ritrovarsi, per riscoprire il piacere dello stare insieme e lasciarsi trasportare dalla magia della musica dal vivo.

In attesa della pubblicazione del cartellone estivo con tutti gli eventi che animeranno l’Estate Montenerese 2025, in fase di completamento, invitiamo fin da ora a partecipare numerosi alla Notte Fucsia e al concerto gratuito di Serena Brancale, per celebrare insieme un’estate piena di colori, musica, emozioni e divertimento, il 20 luglio a Montenero di Bisaccia.