Musetti, dominio con Munar agli Us Open. E ora aspetta Sinner ai quarti

(Adnkronos) –

Prima volta ai quarti di finale degli Us Open per Lorenzo Musetti. Oggi, lunedì 1 settembre, l'azzurro ha battuto Jaume Munar in tre set con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-1, nei quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Dopo un primo parziale equilibrato, Musetti è cresciuto in risposta e ha variato con efficacia i suoi colpi, mentre Munar ha accusato un calo prestazionale ed è sembrato in forte affanno fisico. I restanti due parziali sono stati un dominio azzurro, che raggiunge i quarti di New York. Lorenzo Musetti ai quarti di finale potrebbe trovare Jannik Sinner, atteso dal match contro Aleksandr Bublik.