MotoGp, Alex Marquez vince la Sprint. Secondo il fratello Marc, lontano Bagnaia

(Adnkronos) –

Alex Marquez vince la gara sprint del Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone e accorcia sul fratello Marc nella classifica mondiale. Il pilota del team Gresini si trova ora a -19 punti dopo essersi imposto davanti alla Ducati ufficiale del fratello Marc Marquez e all'italiano del team VR46 Fabio Di Giannantonio, arrivato terzo. Quarto posto per Marco Bezzecchi con l'Aprilia mentre il francese della Honda Johan Zarco chiude quinto. Solo sesto Pecco Bagnaia che con la Ducati ufficiale si lascia alle spalle il francese della Yamaha Fabio Quartararo, scattato dalla pole position, ma in difficoltà in gara. A completare la top ten gli spagnoli Fermin Aldeguer (Gresini), Alex Rins (Yamaha) e Pedro Acosta (Red Bull). Nella classifica mondiale Marc Marquez rimane in testa con 180 punti davanti al fratello Alex che accorcia a 161, terzo Bagnaia a 124. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)