Morta la moglie di Raiz, gli Almamegretta: “Sconvolti, ci mancherai”

(Adnkronos) – "Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai". Con questo messaggio su Instagram gli Almamegretta danno l'addio a Daniela Shualy, moglie di Raiz, al secolo Gennaro Della Volpe, il cantautore napoletano già voce e leader del collettivo musicale, recentemente apparso nella celebre serie tv Rai "Mare Fuori", nella quale ha vestito i panni del boss della camorra Don Salvatore Ricci. Raiz ha partecipato anche alla realizzazione della colonna sonora della fiction, firmata da Stefano Lentini. Solo tre giorni fa, in occasione del finale di stagione della serie, Raiz aveva postato un messaggio dedicato alla moglie: "Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’’e Quartieri fa ammore cu’ mme. La mia dedica personale va a @danielashualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita", il messaggio del cantautore.

Tanti sui social i messaggi di vicinanza a Raiz, che, solo il 27 marzo scorso, su Facebook, postando un'immagine del bacio tra due dei personaggi più amati di Mare fuori, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, dedicava alla moglie questo messaggio: "Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’’e Quartieri fa ammore cu’ mme. Stasera su #rai2 h 21.00 finale di stagione per #marefuori4. La mia dedica personale va a @danielashualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita". —[email protected] (Web Info)