Montorio nei Frentani: XXVII Edizione di “Noi artisti di questa terra-vivere il borgo”

È tutto pronto per l’evento ‘NOI ARTISTI DI QUESTA TERRA:VIVERE IL BORGO’ che si terrà a Montorio nei Frentani nei giorni 9-10 Agosto 2023.



Due giornate di attività, visite guidate, mostre, concerti, premiazioni, degustazione prodotti tipici, possibilità di incontro e dialogo, momenti che offriranno la possibilità ai visitatori di scoprire e conoscere il paese, nelle sue bellezze e peculiarità, nella sua storia e nel suo presente. L’inizio delle attività alle ore 17.30 del giorno 9 Agosto con visita guidata dall’architetto Franco Valente, un itinerario di visita tra Storia, Arte e Cultura. In serata, nella Piazza G.A. Tria, il concerto dei Tintilia Sound con apertura del giovane percussionista Michele Falasca. Un momento per apprezzare anche la cucina tipica di Montorio con degustazione di vin in collaborazione con l’Associazione turistica Pro Montorio.



Il giorno 10 Agosto torna la manifestazione ‘Noi…Artisti di questa Terra’, giunta alla XXVII edizione, appuntamento fisso del cartellone di eventi regionali promossi dall’assessorato alla cultura della Regione Molise e dal Comune di Montorio nei Frentani. Tanti gli ospiti ed i premiati della XXVII edizione. Ospite d’eccezione Paolo Belli band, fondatore della band Ladri di

Biciclette e co-conduttore di programmi televisivi su Rai 1, ‘Torno Sabato’ e Ballando con le stelle’. Primiano Di Biase, tastierista di Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Dire Straits Legacy, Neri Marcorè, Greg. Giuseppe Moffa Band, musicista e cantautore, candidato alla cinquina del Premio Tenco come miglior disco in dialetto, Chiara Cavalieri, attrice molisana impegnata nel cinema, tv e spot televisivi, Lucrezia Nibaldi, giovane ballerina termolese accompagnata dal corpo di ballo GMDC del ballerino Giuseppe Miraglia.



Tanti i premi ed i riconoscimenti: premio scientifico al prof. Giovanni Scapagnini, docente di Nutrizione Clinica presso l’Unimol, premio sociale alla dott.ssa Maria Mastroiacovo, presidente dell’Organizzazione di Volontariato tra Cielo e Terra, premio giornalistico a Giuseppe Carriera,

giornalista di Telemolise, premio sportivo alla Magnolia Basket Campobasso, società di basket femminile che milita nel campionato di A1.



Due giornate ricche e felici per il nostro borgo, un impegno che si rinnova e

amplia la sua visione e la prospettiva.

Vi aspettiamo, a Montorio nei Frentani…dove l’aria è più fresca.