Montenero/ riaperta la Strada Provinciale n. 153 “Mare-Collina”

Il sindaco Nicola Travaglini informa che su Ordinanza della Provincia di Campobasso è stata riaperta la Strada Provinciale n. 153 “Mare-Collina”, nel tratto che va dall’incrocio di C.da Chiatalonga (direzione San Salvo) all’innesto con la S.P. n. 55.

“A distanza di tre anni dalla sua chiusura, causata da movimenti franosi che ne avevano compromesso parti della carreggiata – dichiara il Sindaco Nicola Travaglini – la strada Mare-Collina è stata finalmente riaperta al traffico veicolare.



Gli interventi di contenimento e di drenaggio della zona interessata dalla frana, il ripristino della carreggiata, la realizzazione della pavimentazione stradale e della segnaletica, sono stati effettuati nell’ambito del Piano dei Finanziamenti per le Strade Provinciali di cui al D.M. 49/2018, con una spesa di poco inferiore ai 400.000 Euro. Il deposito del collaudo strutturale del 15 aprile scorso ha poi decretato la fine della procedura.



Tre anni lunghi, è vero, ma che sono serviti a reperire le risorse necessarie, a predisporre l’intero iter e a concretizzare i lavori.

Rivolgo pertanto il mio ringraziamento a tutti i tecnici, ai consiglieri e al Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti, oltre che agli operai e alle ditte esterne che hanno lavorato su questo importante tratto viario che contribuisce ad alleggerire il traffico già presente su altre direttrici del nostro territorio.



Detto ciò, conoscendo il grande lavoro svolto sia nel suo ruolo di Consigliere che in quello di Presidente della Provincia di Campobasso per alcuni mesi dello scorso anno, mi sia consentito inoltre esprimere un grande e sentito ringraziamento al nostro assessore Simona Contucci, che con la sua perseveranza e la sua proverbiale risolutezza ha seguito da vicino l’intero iter procedurale, contribuendo in maniera fattiva alla riapertura di questa strada.



In conclusione – comunica Travaglini- proprio grazie al costante impegno dell’assessore Contucci in Seconda Commissione Consiliare presso la Provincia di Campobasso, sono stati pianificati ulteriori interventi di manutenzione per un importo complessivo di circa 130.000 Euro sia sulla S.P. 153 Mare-Collina in C.da Chiatalonga, specie nel tratto che si trova nei pressi del cosiddetto pub rosso dove verrà ripristinato il tappetino d’asfalto, che sulla S.P. 55 e sulla S.P. 124, sempre sul territorio di Montenero di Bisaccia”.