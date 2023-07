Montenero di Bisaccia/ Incidente sulla Statale 16, gravemente ferito un motociclista

Sono momenti di apprensione per le sorti di un motociclista 33enne, coinvolto in un incidente stradale e trasportato in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso.

Le indagini delle forze dell’ordine intervenute sul posto; una moto e un’autovettura si sono scontrate sulla SS16, in territorio di Montenero di Bisaccia in direzione nord, verso Vasto.

Gravi le condizioni del motociclista; ferito, ma in maniera meno grave, il conducente della autovettura, che ha urtato anche il guardrail.

Foto di repertorio