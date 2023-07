Montenero/Auto va a fuoco, intervento dei Vigili del Fuoco

Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli alle prime luci dell’alba è intervenuta per l’incendio di una auto a Montenero di Bisaccia, in via Don Luigi Sturzo s. n. c.

Il conducente ha riferito al personale dei Vigili del Fuoco giunti sul posto che durate il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano motore, tempestivamente ha parcheggiato la auto in un piazzale, che subito dopo è stata avvolta dalle fiamme, le cause sono in corso di accertamento.