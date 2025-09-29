Montanaro (Noi Moderati): Disponibile a mozioni di sfiducia

Il Consigliere Comunale di Campobasso Pietro Montanaro ritorna sul suo intervento in consiglio e precisa.

” Personalmente concordo pienamente con la linea politica del mio partito e della coalizione di centrodestra e mi amareggia molto che qualcuno abbia voluto strumentalizzare le mie parole.

Volevo semplicemente intendere” continua il consigliere Montanaro “che le mozioni di sfiducia non servono a nulla se non sono in grado di centrare l’obiettivo; diversamente si rafforza la minoranza di centro sinistra e si perde tempo prezioso anziché lavorare in favore dei cittadini di Campobasso.

Ad ogni modo” conclude l’esponente di Noi Moderati, sia chiaro che sarò sempre disponibile ad azioni politiche e mozioni di sfiducia proposte dal centrodestra e che possano essere concretamente utili allo scopo di sfiduciare l’attuale compagine che governa la città di Campobasso” .