Molistantanee 2025: si chiude a Campobasso il percorso artistico sulla Molifobia promosso da APS Molis

Si è conclusa con grande partecipazione Molistantanee 2025, l’open call fotografica promossa da APS Molis, associazione di promozione sociale no-profit impegnata nella valorizzazione del Molise come ambiente, società e cultura. Il progetto rientra nel percorso narrativo Molifobia, dedicato al racconto del rapporto complesso, affettivo e talvolta conflittuale tra i molisani e la propria terra.



La mostra collettiva, ospitata presso lo Spazio Sfuso di Campobasso dal 27 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 e che ha registrato notevole presenza e partecipazione da parte dei cittadini, ha affiancato la fotografia ad altre forme artistiche, restituendo uno sguardo plurale su partenze, ritorni, radici e identità. L’esposizione ha raccolto le opere di artisti selezionati attraverso la open call, aperta senza limiti geografici a fotografi professionisti e amatoriali.



Gli artisti in mostra

Hanno contribuito alla mostra collettiva:

Alex Succi – Resilienza Franco Piscopo – Cosa resta a chi resta? Fulvio Trivisonno – Feed or Run Jacopo Piano – ciò che resta Laura Zollo – Found a place to bloom

La premiazione del contest

La cerimonia di premiazione si è svolta il 29 dicembre 2025 presso lo Spazio Sfuso di Campobasso, alla presenza del pubblico, degli artisti e dei membri dell’associazione.

Le menzioni d’onore sono state assegnate da una giuria composta da soci di APS Molis ed esperti del territorio:

• Menzione d’onore “Chi parte ultimo arriva primo”

Passaggio – Nicola Di Bello, premiato da Giorgia Di Mella (APS Molis)

• Menzione d’onore “Marchiati a fuoco”

La signora del tombolo – Mattia Rotolo, premiato dallo storico Antonio Salvatore, che ha accompagnato la cerimonia con un intervento sulle prime rappresentazioni fotografiche e sulle cartoline storiche della città di Campobasso

• Menzione d’onore “Scomfort Zone”

Oltre la crepa – Chiara Cerio, premiata da Michela Cristofaro (APS Molis)

• Menzione d’onore “Memento Molis”

Il tempo – Joanna Giuliano, premiata da Bibiana Chierchia, assessora al Comune di Campobasso

Il premio principale come miglior autore e vincitore del contest Molistantanee 2025 è stato assegnato a Nicola Di Bello per l’opera Il nuotatore, premiato da Lorenzo Sparvieri (APS Molis).



Un progetto culturale che costruisce comunità

Molistantanee 2025 conferma la volontà di APS Molis di aprire spazi autentici di confronto sul Molise contemporaneo, coinvolgendo chi è rimasto, chi è tornato e chi vive lontano. Un racconto corale che unisce linguaggi artistici e vissuti personali, restituendo valore a una terra spesso marginalizzata, ma profondamente viva.

“Il Molise per chi lo vive, lo conosce o lo scopre per la prima volta. Condividiamo storie e costruiamo comunità.”

APS Molis ringrazia tutti gli artisti partecipanti, la giuria, il pubblico e lo Spazio Sfuso per aver reso possibile un’edizione intensa e partecipata, che chiude il 2025 con uno sguardo aperto verso nuove progettualità culturali.