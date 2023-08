Molise Cinema 2023: La LILT torna protagonista con il lavoro nelle scuole

La mattina di giovedì 10 agosto è stata dedicata alla sezione Molise Cinema Scuola con la proiezione dei corti realizzati dagli alunni di varie scuole del territorio molisano.



La sezione è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT che collabora da anni con le istituzioni scolastiche e lavora con gli studenti di tutte le età a diversi progetti grazie alla disponibilità di dirigenti ed insegnanti.



In particolare la LILT di Campobasso ha ringraziato Francesco Paolo Marra, dirigente scolastico della scuola Brigida di Termoli presente nel teatro a Casacalenda, per la fattiva e ormai consolidata collaborazione e per l’impegno dell’istituto, con tutto il gruppo docenti, nel valorizzare e diffondere la cultura del benessere psicofisico con progetti che mirano alla conoscenza e alla prevenzione.



L’educazione ad una vita salutare, la lotta al tabagismo, la particolare attenzione al comportamento alimentare, alla promozione dell’attività fisica e alla conoscenza dei fattori di rischio evitabili per l’insorgenza della malattia tumorale rappresentano un impegno prioritario della LILT nel contesto scolastico.



E proprio dai ragazzi, attraverso i loro lavori cinematografici, è stata messa in evidenza l’esigenza di città più sostenibili attraverso una vita salutare con l’eliminazione del fumo e una sana alimentazione, puntando così a scelte di salute consapevoli, contribuendo così alla riduzione di quei fattori di rischio ambientali che maggiormente incidono sugli stili di vita dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie.



Per questo la LILT di Campobasso, in questa occasione, ha lanciato la campagna per la raccolta firme “Appello a creare un ambiente senza tabacco e la prima generazione europea libera dal tabacco entro il 2030” al fine di aumentare l’impegno nella difesa dell’ambiente e creare la prima generazione libera dal tabacco entro il 2030 vietando la vendita di prodotti a base di nicotina ai nati dopo il 2010. La petizione, coordinata in Italia dall’Istituto Mario Negri di Milano e Società Italiana di Tabaccologia (SITAB), utilizza il meccanismo “Iniziativa dei cittadini europei” (ICE), che obbliga la Commissione Europea a prendere in considerazione qualsiasi iniziativa che raccolga un milione di firme in almeno sette paesi europei.

In Italia la soglia minima di adesioni è 54.000 firme. L’obiettivo è raccogliere 1 milione di firme a livello europeo entro il 15 gennaio 2024.