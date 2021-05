Moleasy, la Rete di imprese turistiche molisane omaggia con un week end in Molise il vincitore della tappa di Termoli del Giro d’Italia

Il Molise accoglie oggi la carovana rosa più conosciuta al mondo, quella del Giro

d’Italia edizione numero 104. Una delle manifestazioni sportive più antiche e

famose al mondo, una vetrina unica nel suo genere per destinazioni turistiche alla

ricerca dei canali giusti per scalare le classifiche di visibilità e riconoscibilità.



“Un mare tra i più puliti dell’Adriatico, aree archeologiche, piccoli paesi sulle

colline e ricchi di storia, montagne, produzioni artigianali uniche, antiche tradizioni

ancora vive.” Così viene presentato il Molise nella pagina ufficiale del Giro d’Italia.

Moleasy by R.I.T.I., la Rete di imprese turistiche molisane, intende cogliere questa

importante opportunità offrendo un week end in Molise al vincitore della settima

tappa del Giro che approda oggi a Termoli.



“Moleasy ha inteso premiare uno dei campioni del Giro, Il vincitore della tappa di

Termoli, regalandogli un week end per due persone in una delle cinque strutture

della Rete.“ afferma Fabrizio Vincitorio, Presidente di Moleasy by R.I.T.I. “Il Molise,

con le sue caratteristiche, il mare, i borghi, i castelli, la natura, l’enogastronomia, le

produzioni artigiane, e soprattutto l’autenticità, può rappresentare davvero una

destinazione ideale per una pausa rigenerante dopo questi faticosi impegni

sportivi soprattutto in un periodo di stress e pressione subita anche da sportivi di

alto livello come I ciclisti partecipanti al Giro d’Italia.”

Il voucher è destinato al vincitore della Tappa che si conclude a Termoli e potrà

essere utilizzato per tutto il 2021. Il campione che vincerà la tappa potrà

contattare la Rete per effettuare una scelta “guidata” di una delle cinque

strutture e concordare le date della sua visita in Molise.



Moleasy la rete turistica molisana è composta dalle strutture:

Villaggio Rurale Le Sette Querce di Sesto Campano, www.lesettequerce.it

Albergo Diffuso BorgoTufi di Castel del Giudice, www.borgotufi.it

Domus Hotel di Bagnoli del Trigno, www.domushotelbagnoli.it

Albergo Diffuso Piana dei Mulini di Colle d’Anchise, www.lapianadeimulini.it

Albergo Diffuso Residenza Sveva di Termoli, www.residenzasveva.com