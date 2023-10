Miss Universe Italy_Finale Nazionale per il Molise in gara Vanessa Di Lernia, per in gara l’ Abruzzo Fabiana Gargarella

Miss Universe Italy 2023, contest nazionale in corso di svolgimento a Canosa di Puglia (Bat) il cui show finale è previsto per domenica 8 ottobre 2023 all’interno della splendida cornice de “Lo Smeraldo” – Ricevimenti di lusso in Puglia, entra nel vivo. Ieri sera la direzione nazionale ha infatti comunicato le finaliste in rappresentanza di tutte le Regioni italiane e la Miss “Fan Vote” scelta dagli utenti del web.



Saranno quindi 21 le bellezze che si contenderanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Universe in programma il 18 novembre 2023 in El Salvador.

Le finaliste di MISS UNIVERSE® ITALY 2023

Questo l’elenco delle 21 finaliste. Fabiana Gargarella rappresenterà l’Abruzzo, Lara D’Angiolillo la Basilicata, Francesca Comandè la Calabria, Filomena Venuso la Campania, Angela Di Grazia l’Emilia Romagna, Federica Iacopino il Friuli Venezia Giulia, Arianna Galli il Lazio, Erika Pisano la Liguria, Lisney Corradin la Lombardia. Le Marche saranno rappresentate da Carmen Panepinto, Vanessa Di Lernia il Molise, Federica Negri il Piemonte, Ginevra Morganti la Puglia, Alessia Del Monte la Sardegna, Andrea Pepi la Sicilia, Michelle Bonati la Toscana, Camilla Franchetto il Trentino Alto Adige, Andrea Ingrosso l’Umbria, Marcella Marlene Casillo la Valle D’Aosta, Zoe Battiston il Veneto, Sofia Costantini la ventunesima finalista con la fascia Fan Vote.



Il Concorso Miss Universe Italy 2023 è la competizione nazionale che ha come fine la ricerca della ragazza che rappresenterà al meglio l’Italia alla finale di Miss Universe®. Bellezza e non solo quella. Il concorso infatti punta i riflettori su personalità, stile ed eleganza delle concorrenti. Una kermesse estremamente contemporanea che unisce la tradizionale ricerca del bello allo studio di contenuti multimediali progettati e strutturati dalle stesse Miss che si mostrano come sono tutti i giorni. Eleganza ed innovazione quindi, che si uniscono e danno vita ad una immagine nuova, fresca e ricercata rispetto ad un beauty contest tradizionale. Di fatto Miss Universe® è un’organizzazione globale che è soprattutto inclusiva, peraltro

aperta alle mamme, alle donne incinte e/o sposate, che celebra le donne di tutte le culture e background differenti, aiutandole a realizzare i loro obiettivi attraverso esperienze che costruiscono la loro confidence e creano opportunità di successo. L’esperienza Miss Universe consente alle donne di sviluppare fiducia in se stesse e di seguire le proprie ambizioni, spianando loro la strada verso il successo personale e professionale.



Gli ospiti dello show finale.

A presentare lo show della finale nazionale sarà Daniele Battaglia, noto per la sua versatilità e il successo ottenuto insieme a Diletta Leotta nello show “105 Take Away”, accanto a lui la brillante e bella Fabrizia Santarelli, reduce dall’esperienza a Sportitalia, che porterà charme ed entusiasmo alla serata. Tra gli ospiti confermati, accanto a Viviana Vizzini, Miss Universe Italy 2020, avremo l’attore e comico Enzo Salvi, il trasformista Vittorio Marino e la talentuosa cantante Luvi. La serata avrà la presenza nel ruolo di madrina di Virginia Stablum, Miss Universe Italy 2022, che ha rappresentato l’Italia alla finale di Miss Universe tenutasi a New Orleans lo scorso dicembre.



La storia del Concorso.

Miss Universe è uno dei più prestigiosi concorsi al mondo, seguito ogni anno da circa 600 milioni di spettatori in tutto il pianeta. Nato in Californianel 1952, il concorso è gestito dal gruppo WME/IMG, che lo ha rilevato da Donald Trump nel 2015. Miss Universo è uno dei concorsi di bellezza maggiormente pubblicizzati al mondo ed in assoluto il concorso più seguito sui social con 13 milioni di follower su Facebook e 5 milioni su Instagram. L’Italia non è mai riuscita a raggiungere il primo posto, aggiudicandosi la seconda posizione nel 1960 e nel 1987. Da evidenziare che dalla prossima edizione, quella targata 2023, Miss Universe aprirà alle donne incinte, già madri e sposate.