Metano Impianti Molise:  l’eccellenza molisana premiata a Motore Italia Nazionale

Dopo il successo straordinario delle nove tappe regionali del 2023, l’evento nazionale ha visto la partecipazione delle migliori imprese della nostra penisola. Gli awards, basati sul miglior rating MF-Milano Finanza su dati Leanus raggiunto nel triennio 2020-2022, sono stati consegnati ieri durante una cena di gala all’Istituto dei Ciechi di Milano alle imprese che hanno brillato nel 2023.

L’award per il Molise è stato assegnato a METANO IMPIANTI MOLISE, di S.Giacomo degli Schiavoni (CB). Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza e l’innovazione che l’azienda ha portato nel settore della progettazione, costruzione ed installazione di stazioni per la decompressione e misura per gas metano e gruppi di regolazione finale. Il premio è stato ritirato dal suo partner, Andrea Trivelli, un vero testimonial dell’industria molisana.

Da oltre 30 anni, METANO IMPIANTI MOLISE è specializzata nella progettazione, costruzione ed installazione di stazioni per la decompressione e misura per gas metano e gruppi di regolazione finale. L’azienda si distingue per i suoi sistemi innovativi nella progettazione di nuovi impianti. Questo premio rappresenta un riconoscimento significativo per METANO IMPIANTI MOLISE e per l’intera regione del Molise.

Motore Italia Nazionale è stato un momento per celebrare il sistema industriale italiano e proiettare la business community verso un nuovo anno di successi.