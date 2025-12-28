Messaggio di auguri per il 25esimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di don Michele Di Legge

Venerdì 26 dicembre 2025 – memoria di Santo Stefano protomartire – ricorre il 25esimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di don Michele Di Legge, parroco di Ururi.

Con un pensiero augurale il vescovo, S.E. Mons. Claudio Palumbo, il Presbiterio e tutta la comunità diocesana si uniscono con grande gioia e in comunione di preghiera in questo momento speciale per lodare e ringraziare il Signore Gesù Cristo del dono della vocazione e del servizio vissuto da don Michele con fede, amore e sensibilità pastorale.



Nell’occasione il vescovo ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica di ringraziamento nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Ururi alla presenza dei confratelli presbiteri, dei familiari, delle autorità, dei cori di Casacalenda e Ururi e dei fedeli delle comunità parrocchiali di Santa Maria degli Angeli in Termoli, Lupara, Casacalenda e Ururi in cui don Michele si è speso e continua a donarsi

nell’affidamento alla tenerezza di Dio che, ancora una volta, si fa bambino dando il senso più profondo alla vita di ogni persona.



Con rinnovato slancio pastorale, nell’approssimarsi nella fine di questo anno giubilare, don Michele Di Legge continui così a essere un pellegrino di speranza con il suo ministero e la sua luminosa testimonianza di fede, offerta anche nell’associazione Unitalsi come assistente spirituale, ricevendo ogni grazia e benedizione dal Cielo sotto lo sguardo della Vergine Maria.